ВЦИОМ: уровень доверия к Путину вырос до 81,6%

Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину вырос до 81,6%, прибавив за неделю 0,6 процентных пункта, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом уровень одобрения деятельности главы государства, по данным центра, составил 78,9%.

Кроме того, 64,5% респондентов заявили о доверии к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, рост за неделю составил 1,4 процентного пункта. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п.) и 52,4% (+0,0п.п.) соответственно.