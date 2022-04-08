Кремль заявил об агрессивном характере НАТО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса, любое расширение его деятельности не способствует дополнительной безопасности и стабильности в мире. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что члены альянса расширят поддержку Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации Вооруженных сил России на Украине.