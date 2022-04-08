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8 апреля

Песков заявил, что РФ по-прежнему убеждена в агрессивном характере НАТО

ТАССиещё 6

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса, любое расширение его деятельности не способствует дополнительной безопасности и стабильности в мире. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что члены альянса расширят поддержку Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

Кремль заявил об агрессивном характере НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы убеждены и сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс. Любое расширение деятельности этого альянса, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности", - подчеркнул представитель Кремля.

Политика,Безопасность,НАТО и Россия,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,
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