Кремль отреагировал на провокацию в Краматорске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал исходить из заявления Минобороны России по теме удара «Точкой-У» по Краматорску. Представитель Кремля подчеркнул, что такие ракеты не используются российской армией.
«Здесь нужно ориентироваться, прежде всего, на заявление Минобороны [РФ], которое исключает применение этой ракеты со стороны наших вооруженных сил», – передает ТАСС слова Пескова.
«Наши вооруженные силы такой тип ракеты не используют, также никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня», – отметил он, выразив уверенность, что «из этого заявления следует исходить».
Напомним, Министерство обороны опровергло нанесение Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области, у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация аналогичная произошедшему в Буче и имеет конкретные политические цели».