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19 минут назад

Кремль рассказал об отношениях Путина и Жириновского

Lenta.ru

Между президентом России Владимиром Путиным и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским сложились доверительные отношения. Такими их назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль рассказал об отношениях Путина и Жириновского
Фото: ТАССТАСС

Песков также рассказал, что Путин всегда с интересом слушал председателя ЛДПР. Жириновский и Путин довольно часто общались, добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России приехал в пятницу, 8 апреля, на церемонию прощания с Жириновским в Колонный зал Дома Союзов в Москве. На опубликованных кадрах видно, как глава государства возлагает цветы к подножию гроба с политиком. После этого Путин крестится.

На похоронах Жириновского исполнили его мечту

До этого Путин выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР. Он назвал Жириновского опытным политиком и энергичным к общению человеком.

О смерти Жириновского стало известно днем 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания, объяснил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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