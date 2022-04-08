ЛДПР без Жириновского: в партии ответили на вопрос о дальнейшей работе

По словам главы региона, сейчас в партии есть все руководящие органы, а временно исполняющим обязанности лидера назначен депутат Леонид Слуцкий.

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«40 дней обсуждений кадровых или еще каких-то организационных вопросов не будет. Это неправильно, не по-нашему, не по-православному», — цитирует Дегтярева ИА SM-News.

В ЛДПР работает высший совет, центральный аппарат и все остальные органы. Через некоторое время ожидается проведение съезда, где будет определена дальнейшая стратегия, но речь идет не о ближайшем будущем, заключил глава Хабаровского края.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни на 76-м году жизни. 8 апреля в Москве проходят его похороны.

Скончавшийся 6 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский был великим лидером, пророком и ясновидцем. Об этом говорится в некрологе политика, опубликованном пресс-службой партии в Telegram.

Пресс-служба ЛДПР подчеркнула, что множество прогнозов политика сбылись.

«Крепкая партийная система. Возвращение России величия. Русская весна. Воссоединение с Крымом. Это лишь малая доля сбывшихся прогнозов и планов Владимира Вольфовича Жириновского», — напомнили о предсказаниях главы партии.

Там также отметили, что как политик Жириновский часто вызывал противоречивые эмоции, однако никто не может отрицать его «колоссальную роль в политике современной России».

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

Вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР могут стать в первую очередь Леонид Слуцкий, а также Ярослав Нилов и Михаил Дегтярёв. Об этом сообщил источник в Госдуме РФ, пишет «Интерфакс».

Слуцкий в данный момент, вероятно, основной претендент на должность будущего лидера ЛДПР, вместе с тем рассматривается кандидатура председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции Ярослава Нилова, а также губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, — уточнил собеседник агентства.

Временно исполняющим обязанности по руководству ЛДПР на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий.

Поскольку ЛДПР всегда была партией лидерского типа, смерть ее главы Владимира Жириновского, вероятнее всего, повлечет за собой объединение с другой политической силой, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он также добавил, что при этом необходимо признать, что вклад Жириновского в деятельность партии был колоссален.

«Я думаю, что в любом случае теперь партию ждут колоссальные содержательные изменения. Я не знаю, какие планы есть у партийцев, но все мы понимаем, что ЛДПР — это, конечно, партия лидерского типа, любая другая фигура даже компромиссно не заменит Жириновского. Рано, конечно, об этом говорить, но мое предположение состоит в том, что в качестве некоего консенсуса будет обсуждаться объединение с какой-то уже существующей политической силой», — предположил Асафов.

Политолог подчеркнул, что вклад Жириновского в работу партии и его наследие были колоссальными. Именно на нем во многом была завязана ее деятельность, потому слияние с другой партией кажется наиболее реалистичным, подчеркнул Асафов.

«С какой именно партией — вопрос для отдельного обсуждения, пока я не готов даже выдвигать каких-то предположений. Тем не менее такой сценарий кажется наиболее адекватным и комфортным для членов партии, фракции. При этом такое объединение обязательно произойдет с сохранением уважения к памяти лидера», — подытожил политолог.

Несмотря на то, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не оставил после себя сменщика, организация продолжит свое развитие и после его смерти благодаря имиджевому наследию и преданному электоральному ядру сторонников. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Фетисов.

«Если посмотреть на картину в целом, то у ЛДПР есть четкая и последовательная идеологическая линия, которая из-за возрастающего запроса на патриотизм и умеренный империализм становится актуальной для все большего количества жителей России», — рассуждает политолог. Его слова приводят «Ведомости».

По словам обозревателя, утверждения о том, что ЛДПР после ухода Жириновского обречена на мучительную смерть, легко опровергаются положительными международными примерами подобных ситуаций. Фетисов напоминает, что в мире не редки случаи, когда партии вождистского типа после смерти основателей успешно продолжали свое существование.

Политолог указал и на то, что партия начала свою трансформацию не дожидаясь смерти лидера. Об этом свидетельствует смена фактического руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергея Каргинова на Алексея Диденко несколькими днями ранее.

В ЛДПР присутствует много людей силового блока, которые характеризуются большей патриотичностью, чем Владимир Жириновский. Кроме того, один из них может стать преемником политика. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дала заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута.

Будущий председатель ЛДПР, по ее словам, может не только давать прогнозы на негатив, но и предлагать конструктивные решения, чтобы эти прогнозы не сбывались, добавила Ведута.

«Есть надежда на то, что в партии появится новый руководитель, который будет понимать значимость планирования экономики», — заявила политолог.

Никто не сможет заменить Владимира Жириновского на посту лидера партии ЛДПР, потому что она создавалась и существовала как партия Жириновского, считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Возможных преемников политика он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Вопрос о преемнике будет решаться не только внутри партии, но и за ее пределами, считает он, так как выбор должен устроить администрацию президента.

«С точки зрения интересов партии, мне кажется, что сейчас может быть лучше коллегиальное руководство и сопредседатели», — поделился политолог.

По мнению Калачева, кандидатов на место лидера ЛДПР может быть много.

«Начиная от [Михаила] Дегтярева, который сейчас губернатор Хабаровского края, или, скажем, есть [Алексей] Островский — губернатор Смоленской области, есть Ярослав Нилов, который явно имеет неплохие отношения с теми, кто принимает решения, с российской элитой», — сказал политолог.

Последняя кандидатура может быть весьма подходящей, предположил эксперт.

Сейчас встанет вопрос о том, сможет ли партия пережить своего лидера, заметил он. По прогнозу Калачева, до следующих выборов в Госдуму, которые должны состояться в 2026 году, ей ничего не грозит.

«Благо, выборы в Госдуму у нас прошли совсем недавно, так что фракция будет существовать, но на региональных и федеральных выборах, конечно, тяжело будет», — заключил он.

ЛДПР после смерти ее лидера Владимира Жириновского придется искать новый формат и новую нишу, в будущем это ждет и другие российские партии. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Это во многом партия лидерского типа, связанная с личностью Владимира Вольфовича. Сейчас надо будет искать не только новую политическую нишу в контексте складывающейся ситуации в стране и вокруг страны, но и новый формат, поскольку, насколько мне известно, сейчас такую сопоставимую фигуру, которая могла бы заменить Жириновского, наверное, найти будет трудно, если вообще возможно. Сейчас, наверное, стоит определиться с политической позицией и с той социальной группой, на которую партия будет делать главный акцент», - пояснил он.

По словам Кортунова, не исключен вариант и распада ЛДПР на отдельные фракции, которые могут быть поглощены другими партиями, однако, скорее всего, попытки сохранения и обновления будут.

«Все эти лидеры не молодеют, все должны думать о преемниках. Поэтому, мне кажется, такая проблема будет не только у партии Жириновского, но и у других партий тоже», - подытожил Кортунов.

Ранее глава Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре со «Звездой» выразил уверенность, что найти замену Жириновскому будет крайне сложно. В то же время у партии есть время перестроиться, так как следующие выборы в Госдуму будут проходить только через четыре года, заметил он.

Губернатор Хабаровского края и руководитель регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев напишет третью книгу о лидере партии Владимире Жириновском. Об этом Дегтярев рассказал в интервью ТАСС.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в среду в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

"Планирую написать о нем (о Жириновском - прим. ТАСС) большую книгу. Первые две я написал, когда был рядом с ним 17 лет на встречах, в поездках, в разных странах. Последний визит очень хорошо запомнил - ездили в Узбекистан и Таджикистан, встречались с президентом [Таджикистана] Эмомали Рахмоном. До этого летали в Туркменистан - встречались с [главой государства] Гурбангулы Бердымухамедовым. Раньше - в Анкару, с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом была встреча. Мне есть, что рассказать людям о Владимире Вольфовиче Жириновском", - сказал Дегтярев.

Дегтярев начал работать с Жириновским в 2005 году, когда вступил в ЛДПР и стал помощником лидера партии по работе в Самарской области. С 2011 по 2020 гг. был депутатом Госдумы от Либерально-демократической партии России, пока не возглавил Хабаровский край. С 2013 по 2017 гг. входил в Высший совет ЛДПР. В 2015 году Дегтярев выпустил первую книгу о Жириновском "Пророк в своем Отечестве", а в конце прошлого года презентовал продолжение - "Пророк 2.0".

"Владимир Вольфович - мой учитель. Мы все его очень любили, память о нем будет вечной, а дело всей его жизни - ЛДПР - будет жить. Мы это гарантируем. Он внес огромный интеллектуальный вклад в политику, был каркасом политической системы, вырастил новую генерацию политиков и государственных деятелей - губернаторов, членов фракции в Государственной думе, сенаторов, мэров городов, глав поселков, депутатов в регионах. Главным для него всегда были любовь к России, забота о русском мире и патриотизм. В трудные моменты истории он всегда был с Россией, никогда не "качался" и нас учил вести политическую борьбу цивилизованными способами", - добавил губернатор.

В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ее провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами", – сказал священнослужитель, заканчивая обряд.

Церемония прощания с политиком пройдет в колонном зале Дома союзов на улице Большой Дмитровке, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.