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36 минут назад

Путин прибыл на церемонию прощания с Жириновским

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с ушедшим из жизни главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданская панихида организована в Колонном зале Дома союзов. По ее завершении политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Отметим, что узнав о смерти лидера ЛДПР Путин сразу же выразил соболезнования его близким и соратникам. Глава государства отметил, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. По оценке президента, он многое сделал для становления российского парламентаризма и всегда стремился внести вклад в решение общенациональных задач.

Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента сообщил о смерти политика, после чего депутаты почтили память Жириновского минутой молчания.

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Отпевание политика состоялось в храме Христа Спасителя. Церемонию провел глава РПЦ патриарх Кирилл. Ее посетили депутаты Госдумы и члены ЛДПР, в том числе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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