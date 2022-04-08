В Госдуме раскрыли будущее освобожденных регионов Украины

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие. Об этом сообщает РИА Новости .

«Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — пообещал парламентарий, подчеркнув, что освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым.

Ранее Шеремет назвал «личным горем» Киева нежелание признавать Крым и подчеркнул, что Украине «однозначно» придется это сделать. Он добавил, что признание Крыма неизбежно, как бы Киев ни противился этому решению. Депутат назвал заявления украинских властей о возвращении полуострова под их контроль результатом политической агонии.