В Крыму обратились к Киеву с призывом

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал власти Украины прекратить воспринимать полуостров как предмет торга, сообщает РИА Новости.
«Безусловно, переговоры нужны, поскольку это позволит избежать лишних человеческих жертв, однако украинская сторона уклоняется от реальных договоренностей, занимаясь политическим трепом. Крым не видать им как своих ушей, и они это понимают. Ни Республика Крым, ни Севастополь, ни Донбасс не могут быть предметом торга. Требования России по их признанию должны быть выполнены сполна и безотлагательно. Никаких промежуточных позиций здесь быть не может», — сообщил Гемпель.
По словам парламентария, отказываясь признавать российский статус Крыма и независимость Донбасса, украинские власти упускают время по сохранению государства Украина как такового.
«Спецоперация на Украине будет завершена и все цели достигнуты, как бы киевский режим не оттягивал свою неминуемую капитуляцию», — отметил глава комитета.
Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, при этом в новом варианте договора этот пункт отсутствует. Вместо него — размытые формулировки.