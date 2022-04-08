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32 минуты назад

В Крыму призвали Киев не воспринимать полуостров как предмет торга

Елена Прошина

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал власти Украины прекратить воспринимать полуостров как предмет торга, сообщает РИА Новости.

В Крыму обратились к Киеву с призывом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, переговоры нужны, поскольку это позволит избежать лишних человеческих жертв, однако украинская сторона уклоняется от реальных договоренностей, занимаясь политическим трепом. Крым не видать им как своих ушей, и они это понимают. Ни Республика Крым, ни Севастополь, ни Донбасс не могут быть предметом торга. Требования России по их признанию должны быть выполнены сполна и безотлагательно. Никаких промежуточных позиций здесь быть не может», — сообщил Гемпель.

По словам парламентария, отказываясь признавать российский статус Крыма и независимость Донбасса, украинские власти упускают время по сохранению государства Украина как такового.

«Спецоперация на Украине будет завершена и все цели достигнуты, как бы киевский режим не оттягивал свою неминуемую капитуляцию», — отметил глава комитета.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, при этом в новом варианте договора этот пункт отсутствует. Вместо него — размытые формулировки.

Политика,Юрий Гемпель,Сергей Лавров,МИД России,
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