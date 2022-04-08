В Крыму обратились к Киеву с призывом

«Безусловно, переговоры нужны, поскольку это позволит избежать лишних человеческих жертв, однако украинская сторона уклоняется от реальных договоренностей, занимаясь политическим трепом. Крым не видать им как своих ушей, и они это понимают. Ни Республика Крым, ни Севастополь, ни Донбасс не могут быть предметом торга. Требования России по их признанию должны быть выполнены сполна и безотлагательно. Никаких промежуточных позиций здесь быть не может», — сообщил Гемпель.