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8 апреля

Песков назвал постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине

ТАССиещё 5

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал постыдным решение сейма Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине и выразил надежду, что, несмотря на это, латвийцы будут помнить историю и хранить ее в своем сердце.

Песков назвал постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой историей, будут хранить это в своем сердце, несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей", - сказал он.

Ранее сейм (парламент) Латвии в срочном порядке утвердил законопроект, согласно которому 9 мая в балтийской республике станет днем памяти погибших на Украине. Согласно изменениям в законодательстве, этот день станет траурным, в связи с чем будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.

Ранее латвийский парламент уже запретил проведение 9 мая массовых мероприятий в честь Дня Победы у памятников Советской армии. Поправки также запретили публичное изображение буквы Z, ставшей символом поддержки российской армии.

Политика,Законопроекты,День Победы,Дмитрий Песков,
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