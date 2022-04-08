Песков назвал постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал постыдным решение сейма Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине и выразил надежду, что, несмотря на это, латвийцы будут помнить историю и хранить ее в своем сердце.

"Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой историей, будут хранить это в своем сердце, несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей", - сказал он.

Ранее сейм (парламент) Латвии в срочном порядке утвердил законопроект, согласно которому 9 мая в балтийской республике станет днем памяти погибших на Украине. Согласно изменениям в законодательстве, этот день станет траурным, в связи с чем будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.