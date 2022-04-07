Россия ввела санкции против Австралии и Новой Зеландии

Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций в отношении представителей высшего руководства и парламентариев Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Меры стали ответом на санкции этих стран в отношении России.
Всего в черный список РФ попали 228 представителей высшего руководства Австралии и 130 граждан Новой Зеландии. В частности, въезд в Россию оказался закрыт для премьер-министров этих стран Скотта Моррисона и Джасинды Ардерн.
Также в МИД РФ подчеркнули, что «любые антироссийские действия получат решительный отпор». В ведомстве пообещали в ближайшее время объявить о расширении санкционного «черного списка» австралийцев. В него планируют включить военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, «способствующих разжиганию негативного отношения к России».