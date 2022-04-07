Россия ввела санкции против Австралии и Новой Зеландии

Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций в отношении представителей высшего руководства и парламентариев Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Меры стали ответом на санкции этих стран в отношении России.

Всего в черный список РФ попали 228 представителей высшего руководства Австралии и 130 граждан Новой Зеландии. В частности, въезд в Россию оказался закрыт для премьер-министров этих стран Скотта Моррисона и Джасинды Ардерн.