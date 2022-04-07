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35 минут назад

Россия ввела санкции против Австралии и Новой Зеландии

Елена Прошина

Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций в отношении представителей высшего руководства и парламентариев Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Россия ввела санкции против Австралии и Новой Зеландии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меры стали ответом на санкции этих стран в отношении России.

Всего в черный список РФ попали 228 представителей высшего руководства Австралии и 130 граждан Новой Зеландии. В частности, въезд в Россию оказался закрыт для премьер-министров этих стран Скотта Моррисона и Джасинды Ардерн.

В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях

Также в МИД РФ подчеркнули, что «любые антироссийские действия получат решительный отпор». В ведомстве пообещали в ближайшее время объявить о расширении санкционного «черного списка» австралийцев. В него планируют включить военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, «способствующих разжиганию негативного отношения к России».

Политика,Скотт Моррисон,МИД России,Правительство РФ,
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