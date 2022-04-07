США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности

США закрыли в одностороннем порядке канал связи с Россией по обсуждению кибербезопасности. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, передает «Российская газета».

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Храмов рассказал, что Россией в феврале этого года в США были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от хакерских атак на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Это произошло после пресечения деятельности хакерской группировки REvil. Перед этим стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.