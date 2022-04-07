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59 минут назад

США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности

Lenta.ruиещё 1

США закрыли в одностороннем порядке канал связи с Россией по обсуждению кибербезопасности. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, передает «Российская газета».

США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности
Фото: ShutterstockShutterstock

Храмов рассказал, что Россией в феврале этого года в США были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от хакерских атак на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Это произошло после пресечения деятельности хакерской группировки REvil. Перед этим стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.

Однако сейчас, по словам замсекретаря, Белый дом уведомил Совбез, что выходит из переговорного процесса по защите от киберугроз и закрывает канал связи.

Политика,Совет безопасности РФ,
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