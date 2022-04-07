Глава Башкирии предложил убрать из русского языка слово «толерантность»

Выступая 6 апреля на заседании Совета при Главе РБ по межнациональным отношениям, Хабиров отметил, что предлагал убрать из русского языка слово «толерантность» еще три года назад на сессии «Россия и исламский мир» в рамках заседания Валдайского клуба .

«В нашем языке есть проверенная веками фраза "дружба народов". У нас в Башкортостане люди не терпят друг друга, не мирятся с какой-то вынужденной необходимостью находиться рядом. У нас башкиры, русские, татары, мари, чуваши, православные, мусульмане, иудеи — все дружат с детства. Вместе растут, учатся, трудятся, женятся, создают смешанные семьи. А бывает, как это сейчас происходит, вместе, как их предки, защищают свое Отечество», — сказал Хабиров.

Он добавил, что выступая с этой инициативой три года назад, не знал, что сегодня перед страной будут такие серьезные вызовы. По словам Хабирова, «в это непростое для страны время особенно проявляется духовное единение народа». Жители республики, как и все россияне, единодушно поддерживают и одобряют действия президента РФ Владимира Путина, добавил он.