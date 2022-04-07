В Госдуме перепутали имя и отчество Мишустина

Депутат от фракции «Новые люди» и чемпион Высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев, задавая вопрос премьер-министру России Михаилу Мишустину, перепутал его имя и отчество. Видео момента у себя опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».
На записи Тарбаев, начав задавать Мишустину вопрос об инструментах регулирования необоснованного повышения цен в туристических регионах, обратился к нему «Владимир Михайлович» вместо «Михаил Владимирович». При этом журналисты отметили, что премьер-министр ответил на заданный вопрос, не акцентируя внимания на оплошности депутата.
Ранее Мишустин назвал заморозку Западом активов России грабежом. По его мнению, эти действия являются «просто пиратством». При этом он подчеркнул, что финансовая система России, несмотря на новые ограничения, смогла устоять.