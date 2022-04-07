В Госдуме перепутали имя и отчество Мишустина

Депутат от фракции «Новые люди» и чемпион Высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев, задавая вопрос премьер-министру России Михаилу Мишустину, перепутал его имя и отчество. Видео момента у себя опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».

На записи Тарбаев, начав задавать Мишустину вопрос об инструментах регулирования необоснованного повышения цен в туристических регионах, обратился к нему «Владимир Михайлович» вместо «Михаил Владимирович». При этом журналисты отметили, что премьер-министр ответил на заданный вопрос, не акцентируя внимания на оплошности депутата.