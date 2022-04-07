Зюганов раскритиковал Собянина за «англоязычную фигню»

« Собянин грамотный, сильный руководитель, но зачем вся эта фигня, мы должны себя уважать», — сказал он, отметив, что не имеет ничего против иностранных граждан.

Кроме того, во время выступления он заявил, что решает на Украине вопрос «русского мира». По его словам, в России будет либо мир со всеми ценностями и великой историей, либо «навязанная американщина».