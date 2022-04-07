Премьер Мишустин подвел итоги работы правительства в 2021 году

Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках ежегодного отчета перед Госдумой рассказал о работе кабмина в 2021 году.

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Как сообщается на сайте Государственной Думы, премьер-министр назвал сотрудничество кабмина и депутатов залогом быстрой адаптации России "к новым реалиям". Мишустин отметил, что нынешняя ситуация — сложнейшая за 30 лет истории России.

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"Но тем, кто пытается изолировать нашу страну от мировой экономики, сделать это не удастся", - подчеркнул глава правительства. "Шапкозакидательских настроений в правительстве нет. Мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства", — добавил премьер.

Влияние пандемии

Мишустин отметил, что за два "ковидных" года экономика России выросла в пять раз быстрее, чем в развитых странах. За 2021 год ВВП вырос на 4,7%, а уровень безработицы в сентябре показал исторический минимум – всего 4,3%.

Соцподдержка

Мишустин призвал регионы снова оказывать гражданам плановую медицинскую помощь в допандемийных объемах. Премьер также попросил Думу ускорить принятие закона о создании единого федерального регистра доноров костного мозга. По его словам, это позволит спасти сотни жизней.

Кроме того, Мишустин заявил о важности социальной поддержки семей с детьми. Среди принятых мер - пособия по беременности и родам, кешбэк за детский отдых, расширение программы материнского капитала. Отдельно премьер напомнил о социальной газификации – подано уже более 75 тыс. заявок на бесплатную протяжку газовых коммуникаций к границам частных участков.

Наконец, на контроле правительства стоит обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием. Это касается 7,5 млн детей.

Поднятая целина

Мишустин отметил, что особых успехов в России достигли отрасли сельского хозяйства и строительства.

"Наша страна полностью обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом. Достаточно высокий уровень — свыше 80% — по картофелю, молоку и овощам", — заявил премьер.

На развитие сельского хозяйства выделено уже более 340 млрд рублей. Строительная отрасль в России уже практически не зависит от импорта, как и сельскохозяйственная. Более 45 млрд рублей до 2024 года направят на программу расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

"Опережающие темпы" в стране у дорожного строительства – на эти цели до 2025 года выделят 163 млрд рублей (только на магистральные трассы) и еще 120 млрд рублей дополнительно – по поручению президента.

Регионы станут самостоятельнее

За минувший год собственные доходы российских областей и краев выросли более чем на 25%, отметил премьер-министр.

Наука - двигатель прогресса

По словам Мишустина, 15 научных центров в текущем году получат господдержку в рамках программы по созданию научно-образовательных центров мирового уровня.

"Ждем от них конкретных результатов по решению задач развития инновационного потенциала регионов, прежде всего северо-востока России и территории Арктики, а также по формированию высокотехнологичных рынков", — сказал Мишустин.

Провал блицкрига

Запада Западные санкции не смогли за несколько дней разрушить экономику России, подчеркнул глава правительства. По словам Мишустина, "уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков". Он также отметил, что Россия открыта для конструктивного диалога и уважает труд иностранных компаний, но в случае ухода из нашей страны их предприятия должны будут продолжить работу. Рассказал Мишустин и о приоритетных направлениях работы правительства за минувшие недели.

"Первый — обеспечить бесперебойную деятельность предприятий. Второй — расширить свободу предпринимательства внутри страны. Третий — поддержать тех, кто особенно уязвим. Четвертый — обеспечить насыщенность рынка товарами. Пятый — оказать необходимые секторальные меры поддержки", — сообщил Михаил Мишустин.

Глава правительства указал, что кабмину удалось сдержать ажиотажный спрос в магазинах и потребительскую панику. Но рост цен продолжается. По его словам, будут проиндексированы пенсии и соцвыплаты, увеличены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточные минимумы.

Спекулянтам бой

"Попытки нажиться на общих проблемах будем пресекать во всех секторах. Хочу, чтобы меня услышали", — резюмировал премьер.

Он напомнил, что в начале марта вся торговая сфера, от производителя до продавца, столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров первой необходимости.

"Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись, кто решил заработать на этой ситуации — на страхах людей", — сказал глава кабмина.

Мишустин обратил внимание, что ФАС завела семь уголовных дел в связи с нарушениями в торговле при ажиотаже. Борьба с недобросовестными предпринимателями будет продолжена. Правительство сильно Премьер-министр Мишустин во время отчета о работе правительства также сказал, что среди членов кабмина отсутствуют "слабаки".

По словам премьера, все члены российского кабмина — одна команда. На пленарном заседании парламента спикер палаты Вячеслав Володин высоко оценил работу вице-премьера России Марата Хуснуллина и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

"Мы договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый, а мы — о тех, кто сильный. В начале такой же был разговор?" — обратился Володин к Мишустину.