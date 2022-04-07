Премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Государственной Думе заявил, что в его команде нет слабых. Так глава кабмина ответил на шутку председателя Думы Вячеслава Володина о том, что был договор говорить о слабых членах правительства.
«Мы команда, Вячеслав Викторович, в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда. Я за ребят отвечаю», – сообщил своему собеседнику Мишустин.
Ответ председателя правительства не остался без внимания Володина.
«А мы с правительством команда. Так, коллеги? Время требует консолидации. Нам надо побеждать», – заключил он.