Премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Государственной Думе заявил, что в его команде нет слабых. Так глава кабмина ответил на шутку председателя Думы Вячеслава Володина о том, что был договор говорить о слабых членах правительства.