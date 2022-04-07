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1 час назад

Мишустин заявил Володину, что в правительстве нет слабых. Видео

Александр Кузьмин

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Государственной Думе заявил, что в его команде нет слабых. Так глава кабмина ответил на шутку председателя Думы Вячеслава Володина о том, что был договор говорить о слабых членах правительства.

«Мы команда, Вячеслав Викторович, в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда. Я за ребят отвечаю», – сообщил своему собеседнику Мишустин.

Ответ председателя правительства не остался без внимания Володина.

«А мы с правительством команда. Так, коллеги? Время требует консолидации. Нам надо побеждать», – заключил он.

Политика,Видео,Михаил Мишустин,Вячеслав Володин,Госдума,
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