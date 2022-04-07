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11 минут назад

Лавров заявил о неприемлемом предложении Киева

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым предложение Киева обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров заявил о неприемлемом предложении Киева
Фото: ТАССТАСС

По словам главы внешнеполитического ведомства, 6 апреля Киев представил свой проект соглашения с Россией, в котором «налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле».

Лавров подчеркнул, что Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, в котором содержатся все изначальные требования Москвы. Украина же ранее обязалась не распространять гарантии на Крым, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствует.

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Напомним, что 29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

Политика,Сергей Лавров,Минобороны России,МИД России,
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