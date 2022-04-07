Мишустин заявил, что целью санкций против РФ было создание паники

"Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч", - сказал Мишустин, подчеркнув, что речь идет как об индивидуальных, так и о секторальных санкциях. Но главное - они направлены против всех граждан. Бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры, выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку", - подчеркнул глава кабмина.