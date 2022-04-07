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1 час назад

Мишустин заявил, что целью санкций против РФ было создание паники

Количество санкций против России превысило шесть тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, что целью санкций против РФ было создание паники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что даже в период пандемии внешнее давление на Россию не ослабевало ни на один день, "однако новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб".

"Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч", - сказал Мишустин, подчеркнув, что речь идет как об индивидуальных, так и о секторальных санкциях. Но главное - они направлены против всех граждан. Бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры, выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку", - подчеркнул глава кабмина.

Политика,Михаил Мишустин,
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