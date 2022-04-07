Песков высказался об участии Путина в саммите G20

Решение о том, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в ближайшем саммите "Большой двадцатки" (G20), будет приниматься в зависимости от развития ситуации. Но Кремль в этом случае будет ориентироваться преимущественно на организатора, то есть Индонезию, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите Группы двадцати. Как утверждает Блумберг, если президент РФ сохранит за собой право участия в саммите "двадцатки", лидеры некоторых стран могут отказаться от поездки на него и отправят делегации более низкого уровня. Кроме того, не исключено, что по итогам встречи впервые не будет принято совместное коммюнике.

"Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию", - сказал Песков в ответ на вопросы, получала ли Москва такие сигналы и планирует ли Путин принять участие во встрече.

22 марта министр развития и технологий Польши Петр Новак по итогам визита в Вашингтон сообщил, что власти республики предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати из-за ситуации вокруг Украины и что эта инициатива "получила положительный отклик и одобрение".