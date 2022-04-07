Кремль раскрыл детали совещания Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход операции на Украине, а также переговоры с Киевом. Такие детали совещания раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в четверг, 7 апреля, ТАСС.

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Пресс-секретарь главы государства отметил, что на совещании также была затронута тема о провокации украинской стороны в городе Буча.

«Была акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче», — пояснил Песков.

Ранее представитель Кремля подчеркивал, что по ситуации в Буче важно провести реальное, беспристрастное и независимое расследование.