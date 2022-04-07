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1 час назад

Кремль раскрыл детали совещания Путина с Совбезом

Lenta.ruиещё 5

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход операции на Украине, а также переговоры с Киевом. Такие детали совещания раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в четверг, 7 апреля, ТАСС.

Кремль раскрыл детали совещания Путина с Совбезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на совещании также была затронута тема о провокации украинской стороны в городе Буча.

«Была акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче», — пояснил Песков.

Ранее представитель Кремля подчеркивал, что по ситуации в Буче важно провести реальное, беспристрастное и независимое расследование.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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