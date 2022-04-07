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2 часа назад

Мишустин начал выступление в Госдуме со слов о Жириновском. Видео

Александр Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня выступает в Государственной Думе с отчетом о деятельности правительства в 2021 году. Свое выступление глава кабмина начал со слов о Владимире Жириновском, с которым он был лично знаком с 1992 года.

«Накануне мы узнали трагическую новость: ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий политик и большой профессионал. Знал его лично, мы знакомы с ним еще с 1992 года. Он часто занимал особую позицию по многим важным вопросам развития страны. Но когда речь шла об интересах людей и нашего государства, он был истинным патриотом и государственником», – заявил Мишустин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Политическому деятелю было 75 лет.

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