Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня выступает в Государственной Думе с отчетом о деятельности правительства в 2021 году. Свое выступление глава кабмина начал со слов о Владимире Жириновском, с которым он был лично знаком с 1992 года.
«Накануне мы узнали трагическую новость: ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий политик и большой профессионал. Знал его лично, мы знакомы с ним еще с 1992 года. Он часто занимал особую позицию по многим важным вопросам развития страны. Но когда речь шла об интересах людей и нашего государства, он был истинным патриотом и государственником», – заявил Мишустин.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Политическому деятелю было 75 лет.