«Накануне мы узнали трагическую новость: ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий политик и большой профессионал. Знал его лично, мы знакомы с ним еще с 1992 года. Он часто занимал особую позицию по многим важным вопросам развития страны. Но когда речь шла об интересах людей и нашего государства, он был истинным патриотом и государственником», – заявил Мишустин.