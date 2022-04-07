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42 минуты назад

Место похорон Жириновского изменили

Алиса Селезнёва

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы России.

Место похорон Жириновского изменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили его память минутой молчания.

В день смерти политика источники в ЛДПР сообщили, что отпевание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского.

Однако сегодня в Госдуме уточнили, что похоронен лидер ЛДПР будет на Новодевичьем кладбище 8 апреля.

Россиянам напомнили слова из последнего выступления Жириновского

«Отпевание состоится в храме Христа Спасителя. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов. Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», - говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента России.

Еще в 2014 году лидер ЛДПР рассказал, какими должны быть его похороны. Политик отметил, что прощание с ним должно состояться в Колонном зале, а похоронить его надо на Новодевичьем кладбище.

Политика,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Иисус Христос,ЛДПР,
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