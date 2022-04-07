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2 часа назад

Именем Жириновского предложили назвать сквер в Перми

Ura.Ru

Координатор пермского реготделения ЛДПР Константин Бусовиков предложил главе Перми Алексею Демкину назвать именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского новый сквер в микрорайоне Кислотные дачи. Соответствующее письмо он направил 7 апреля. Документ есть в распоряжении URA.RU.

Именем Жириновского предложили назвать сквер в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимира Вольфовича Жириновского можно без преувеличений назвать самым известным политиком современности. Его имя отзывается доброй памятью всех жителей РФ и особенно Перми. Прошу вас не оставаться безучастными и обратиться к членам общественного совета по топонимике при главе Перми с просьбой рассмотреть вопрос о даче имени Владимира Жириновского строящемуся сквера в микрорайоне Кислотные дачи», — говорится в письме.

Тем самым Пермь внесет «свою лепту в увековечивании мэтра российской политики и государственности».

Речь идет о строящемся сквере, ограниченном улицами Черняховского, Ракитная, Суперфосфатная и Краснодонская. Бусовиков отмечает, что Жириновский посещал Пермь и неоднократно заявлял, что наш город достоин стать новой столицей страны.

Политика,Алексей Демкин,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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