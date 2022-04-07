Именем Жириновского предложили назвать сквер в Перми

«Владимира Вольфовича Жириновского можно без преувеличений назвать самым известным политиком современности. Его имя отзывается доброй памятью всех жителей РФ и особенно Перми. Прошу вас не оставаться безучастными и обратиться к членам общественного совета по топонимике при главе Перми с просьбой рассмотреть вопрос о даче имени Владимира Жириновского строящемуся сквера в микрорайоне Кислотные дачи», — говорится в письме.