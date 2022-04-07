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2 часа назад

Нарышкин: спецоперация РФ стала настоящим моментом истины для русского мира

ТАССиещё 1

Специальная операция России на Украине стала настоящим моментом истины для русского мира, который заявил о готовности отстаивать свое право на самобытное существование. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, опубликованной на сайте журнала "Национальная оборона".

Нарышкин: спецоперация РФ стала настоящим моментом истины для русского мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Специальная военная операция России явилась настоящим моментом истины для русского мира, твердо заявившего о готовности до конца отстаивать свое право на самобытное существование перед лицом агрессивного глобализма, воплощенного в американской гегемонии, расширении НАТО, политике "либерального интервенционизма" и ЛГБТ-пропаганде", - сказал он.

США видят основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине, заявил Нарышкин.

По его словам, спецоперация РФ на Украине однозначно положит конец попыткам превращения этой страны в русофобское марионеточное государство.

Ожесточенность противостояния на Украине свидетельствует о том, что на кону архитектура всего мирового порядка, считает он.

НАТО, как подчеркивают американские "стратеги", должна постараться превратить Украину "в некое подобие Афганистана", заявил Нарышкин.

Политика,Сергей Нарышкин,СВР России,НАТО,
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