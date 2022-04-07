Жириновский незадолго до смерти озвучил кота-банкира в аудиоромане про революцию

Политик Владимир Жириновский незадолго до своей смерти подарил голос одному из персонажей аудиоромана «Великая кошачья революция». Об этом пишут СМИ.

«Когда Владимир Вольфович узнал о «Великой кошачьей революции», он понял, что роман будет пользоваться популярностью у молодежи. Жириновский рассчитывал, что благодаря его участию в озвучке о нем узнает еще больше молодых людей», – пояснял автор романа Андрей Горбунов .

Именно его словами и заканчивается сатирическая антиутопия. В центре сюжета кот Пушок, который превращается в тирана из-за власти, передает КП.

Ранее сообщалось, Владимир Жириновский скончался 6 апреля. В СМИ появилась информация о его предсказаниях и личной жизни. Вместе с женой Галиной он прожил 50 лет, но в браке они были только 7 лет. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский