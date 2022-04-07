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1 час назад

Жириновский незадолго до смерти озвучил кота-банкира в аудиоромане про революцию

РИА "ФедералПресс"

Политик Владимир Жириновский незадолго до своей смерти подарил голос одному из персонажей аудиоромана «Великая кошачья революция». Об этом пишут СМИ.

Жириновский незадолго до смерти озвучил кота-банкира в аудиоромане про революцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда Владимир Вольфович узнал о «Великой кошачьей революции», он понял, что роман будет пользоваться популярностью у молодежи. Жириновский рассчитывал, что благодаря его участию в озвучке о нем узнает еще больше молодых людей», – пояснял автор романа Андрей Горбунов.

Отмечается, что Жириновский озвучивал кота-банкира, пишут Nation news.

Именно его словами и заканчивается сатирическая антиутопия. В центре сюжета кот Пушок, который превращается в тирана из-за власти, передает КП.

Ранее сообщалось, Владимир Жириновский скончался 6 апреля. В СМИ появилась информация о его предсказаниях и личной жизни. Вместе с женой Галиной он прожил 50 лет, но в браке они были только 7 лет. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский

Политика,Виктор Вытольский,Андрей Горбунов,Владимир Жириновский,
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