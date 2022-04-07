Россиянам напомнили слова из последнего выступления Жириновского

Последним публичным выступлением лидера ЛДПР Владимира Жириновского стала встреча со студентами 25 января, в ходе которой он высказался о семейных ценностях. Об этом пишет «Пятый канал».

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6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти политика. Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительного лечения в больнице обширного поражения легких на фоне COVID-19.

В ходе встречи со студентами в Татьянин день лидер ЛДПР призвал молодежь чаще путешествовать, так как именно во время учебы в вузе для этого есть все возможности.

«Все кажется — потом-потом… Может быть, потом у вас тоже будут хорошие условия. Но вот так — свобода максимальная у студентов. В принципе, вы самая свободная часть населения», - заметил лидер ЛДПР.

Он также провел викторину, во время корой как шутил со студентами, так и говорил с ними на серьезные темы. Так, Владимир Жириновский спросил, кого из родителей — маму или папу — нужно любить больше. Студенты отвечали, что больше любить нужно Родину или любить обоих родителей одинаково, однако лидер ЛДПР призвал больше внимания уделять именно отцам.

«Когда ребенок любит маму, то у отца меньше чувств, как у любого мужчины — таково строение души человека. Получается, мама с ребенком, а папа отдельно — вот конфликт. Мама не будет ревновать, если ребенок больше любит папу, ведь ее любовь к ребенку выше того, что ребенок любит папу», - заметил он.

Через неделю после этой встречи Жириновский попал в больницу, но, даже находясь там, он успел дать совет россиянам.

«Быстрее себя закройте от любой инфекции, чтобы заниматься трудом. Любым трудом, развлечениями, но не бояться, чтобы вы могли бы заболеть, и заразиться. Я ухожу, вы остаетесь», - заметил он.