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1 час назад

Россиянам напомнили слова из последнего выступления Жириновского

Алиса Селезнёва

Последним публичным выступлением лидера ЛДПР Владимира Жириновского стала встреча со студентами 25 января, в ходе которой он высказался о семейных ценностях. Об этом пишет «Пятый канал».

Россиянам напомнили слова из последнего выступления Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти политика. Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительного лечения в больнице обширного поражения легких на фоне COVID-19.

В ходе встречи со студентами в Татьянин день лидер ЛДПР призвал молодежь чаще путешествовать, так как именно во время учебы в вузе для этого есть все возможности.

«Все кажется — потом-потом… Может быть, потом у вас тоже будут хорошие условия. Но вот так — свобода максимальная у студентов. В принципе, вы самая свободная часть населения», - заметил лидер ЛДПР.

Он также провел викторину, во время корой как шутил со студентами, так и говорил с ними на серьезные темы. Так, Владимир Жириновский спросил, кого из родителей — маму или папу — нужно любить больше. Студенты отвечали, что больше любить нужно Родину или любить обоих родителей одинаково, однако лидер ЛДПР призвал больше внимания уделять именно отцам.

Стали известны подробности смерти Жириновского

«Когда ребенок любит маму, то у отца меньше чувств, как у любого мужчины — таково строение души человека. Получается, мама с ребенком, а папа отдельно — вот конфликт. Мама не будет ревновать, если ребенок больше любит папу, ведь ее любовь к ребенку выше того, что ребенок любит папу», - заметил он.

Через неделю после этой встречи Жириновский попал в больницу, но, даже находясь там, он успел дать совет россиянам.

«Быстрее себя закройте от любой инфекции, чтобы заниматься трудом. Любым трудом, развлечениями, но не бояться, чтобы вы могли бы заболеть, и заразиться. Я ухожу, вы остаетесь», - заметил он.

Похороны Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

Политика,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
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