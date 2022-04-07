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1 час назад

В Крыму раскрыли план по национализации имущества

Мария Иванова

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что национализацию на полуострове планируют проводить «по-человечески» и «по закону». Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму раскрыли план по национализации имущества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее анонсировал национализацию имущества украинских бизнесменов, политиков и чиновников в ответ на аналогичный украинский закон о российском имуществе.

Позже крымский парламент предложил изымать имущество недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Это предложение направили на рассмотрение в Госдуму.

Фикс заявил, что каждый случай национализации будет рассматриваться отдельно специальной рабочей группой.

«Мы не Европейский союз и не США, которые просто хапают и воруют имущество и золотовалютные резервы нашей страны, а также собственность российских граждан», - заявил вице-спикер.

Он подчеркнул, что все планируют сделать «по-человечески и по закону».

В первую очередь, по словам Фикса, планируют конфисковать имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, «поддерживающих нацизм».

СМИ писали, что в Крыму, в частности, планируют национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Квартиру площадью 129,8 «квадрата» Зеленский купил в 2013 году, ее стоимость оценивали в 160 тысяч долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии.

Политика,Ефим Фикс,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Госдума,ЕС,
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