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39 минут назад

Россия усилила сотрудничество со страной НАТО на фоне санкций

Ura.Ru

За март 2022 года товарооборот РФ и Турции (участница НАТО с 1952 года) увеличился минимум на 30% на фоне ухода представителей Запада с рынка. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин.

Россия усилила сотрудничество со страной НАТО на фоне санкций
Фото: ТАССТАСС

«Я могу сказать, что минимум на 30% точно есть увеличение товарооборота за то время, когда предприниматели обеих стран поняли, что бизнес можно перестроить. Все для того, чтобы компенсировать какие-то возникшие проблемы, некоторые вещи из стран Запада — сырье, товары, оборудование — заместить турецкими производителями», — передают «Известия» слова Егармина.

Повышение интереса турецких компаний можно объяснить.

«Компании в Турции поняли, что рынок меняется и предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России, потому что он действительно большой», — подытожил Егармин.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация. США и страны ЕС стали вводить в отношении России масштабные экономические санкции, которые со временем привели к росту цен на продукты. Они подорожали на 30-40%. Президент России подчеркнул, что ни один гражданин не останется без поддержки государства, передает RT.

Политика,Владимир Путин,НАТО,Торгово-промышленная палата,ЕС,
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