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3 минуты назад

"Удар по населению России": Посол РФ в США оценил новые санкции

Елена Прошина

Санкции США в отношении Сбербанка и Альфа-банка — прямой удар по гражданам России, а также нанесение ущерба всей мировой экономике. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал посольства.

"Удар по населению России": Посол РФ в США оценил новые санкции
Фото: ТАССТАСС

По его словам, администрация президента США демонстрирует свои истинные стремления, безостановочно вводя новые антироссийские санкции. Он подчеркнул, что новые ограничения против Сбербанка и Альфа-банка — очередной тому пример, так как большинство россиян хранят свои сбережения именно там.

«Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — заявил Антонов.

Кроме того, он считает, что Вашингтон наносит ущерб мировой экономике, продолжая пополнять санкционный список. Посол отметил, что США подрывают возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и оставляют иностранный бизнес без доходов на фоне нестабильной экономической ситуации.

Антонов также заявил, что попытки США затруднить обслуживание государственного долга России вызывают недоумение. Он считает, что США таким образом пытаются «запятнать репутацию России», которая стремится «своевременно и добросовестно выполнить долговые обязательства».

Ранее стало известно, что администрация США приняла решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

Политика,Анатолий Антонов,Альфа-банк,Администрация США,Сбербанк России,
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