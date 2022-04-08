Лавров и глава МИД Армении обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

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Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудят шаги по дальнейшему укреплению двустороннего союзничества во всех областях, наращиванию взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а также сопряжению усилий на других международных площадках.

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"Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, продвижению дела мира и стабильности в Закавказье", - подчеркнула дипломат.

Обострение в Карабахе

Как ожидается, министры обменяются мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года по Нагорному Карабаху. В последнее время обстановка в регионе обострилась. 26 марта Минобороны РФ заявило, что войска Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента. На следующий день российское оборонное ведомство сообщило, что Азербайджан отвел войска из населенного пункта Фарух (азербайджанское название - Фаррух, армянское - Парух - прим. ТАСС) Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана позднее заявило, что подразделения вооруженных сил республики не выводились из населенного пункта.

МИД РФ призвал стороны проявлять сдержанность. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с корр. ТАСС выразил надежду, что напряженность будет урегулирована в рамках трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Тем не менее, как отметил замминистра обороны Армении Арман Саркисян, ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе остается стабильно напряженной. По его оценке, несмотря на отсутствие каких-либо крупных столкновений, эскалация может начаться в любой момент.

Мирные переговоры

6 апреля в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля встречу провели премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. По ее итогам была достигнута договоренность о формировании до конца апреля в соответствии с достигнутой в Сочи 26 ноября 2021 года договоренности двусторонней комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которая также будет наделена полномочиями заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.

Пашинян и Алиев также поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва позитивно оценивает этот шаг.

Вместе с тем, по словам Пашиняна, на встрече с президентом Азербайджана не удалось найти общую позицию по вопросу недавней эскалации в Карабахе. Премьер подчеркнул, что вопрос вторжения азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе следует обсуждать не на брюссельской площадке, а с российскими партнерами. Он также выразил надежду, что миротворческий контингент примет меры для обеспечения вывода азербайджанских подразделений.