Украину уличили в наращивании дезинформационной кампании против РФ

Украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию. В этом их обвинил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

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Глава дипмиссии уличил Киев в том, что, выступая с обвинениями в отношении военных РФ, Украина готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области.

«Вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», — отметил он.

6 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Служба безопасности Украины готовит крупную провокацию, в которой будут применяться отравляющие вещества, в городе Первомайский Харьковской области. Там находится производственное объединение «Химпром», в котором сотрудники СБУ заминировали хранилище с находящимися там 120 тоннами хлора.

«Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — утверждал генерал-майор.