Кремль спросили о планах Литвы по блокаде Калининграда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда. Он указал, что официальных решений на этот счет не принималось.

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«Насколько я понимаю, пока не было каких-то решений по этому поводу... Давайте все-таки решать проблемы по мере их поступления, сейчас много разной информации, надо ориентироваться на официальные данные», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.

В Калининградской области в свою очередь заявили, что уже давно готовятся к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки.