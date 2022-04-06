МИД: отношения с Румынией оказались в глубоком тупике

Отношения России и Румынии оказались в последние годы в глубоком тупике стараниями Бухареста . Об этом на фоне объявления персонами нон грата дипломатов из РФ заявила официальный представитель МИД Мария Захарова , передает ТАСС.

«Стараниями Бухареста наши двусторонние отношения в последние годы оказались в глубоком тупике, тогда как очередные враждебные действия румынской стороны ведут к подрыву базовых механизмов цивилизованного межгосударственного диалога и взаимодействия. Подобное развитие событий является не нашим выбором и вызывает глубокое сожаление», — приводятся в материале слова Захаровой.

По ее словам, РФ расценивает демарш Румынии в качестве части развязанной США и их союзниками кампании по дискредитации военной спецоперации на Украине. Захарова напомнила, что 5 апреля власти страны под надуманным предлогом объявили персонами нон грата десять российских дипломатов, а позже заявили послу позицию по поводу преступлений в Буче и других населенных пунктах Украины.