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39 минут назад

Макрон заявил, что считает правильным поддержание диалога с Путиным

ТАССиещё 8

Критика польским премьером Матеушем Моравецким французской политики диалога с Россией является необоснованной и возмутительной. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя заявления польского премьера с критикой разговоров французского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Макрон заявил о правильности поддержания диалога с Путиным
Фото: ReutersReuters

"Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию", - сказал Макрон.

Макрон заявил, что считает правильным поддержание диалога с Путиным.

Политика,В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,
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