Макрон заявил о правильности поддержания диалога с Путиным

Критика польским премьером Матеушем Моравецким французской политики диалога с Россией является необоснованной и возмутительной. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя заявления польского премьера с критикой разговоров французского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.