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1 час назад

Песков: высылка из Франции российских дипломатов закрывает окно для дипотношений

ТАСС

Решение о высылке из Франции российских дипломатов закрывает окно для развития дипломатических отношений.

Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу Эль-се-и.

"Если эта практика продолжится, то есть есть потенциальный риск того, что это произойдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможен ли полный разрыв дипломатических отношений между Москвой и Парижем.

"Высылка дипломатов - это решение, которое закрывает окно для дипломатии, а ее усилия особенно необходимы в подобных ситуациях", - заявил он.

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Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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