Решение о высылке из Франции российских дипломатов закрывает окно для развития дипломатических отношений.
Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу Эль-се-и.
"Если эта практика продолжится, то есть есть потенциальный риск того, что это произойдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможен ли полный разрыв дипломатических отношений между Москвой и Парижем.
"Высылка дипломатов - это решение, которое закрывает окно для дипломатии, а ее усилия особенно необходимы в подобных ситуациях", - заявил он.