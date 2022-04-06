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22 минуты назад

Кремль отреагировал на санкции США против членов семьи Путина

Lenta.ru

Новые ограничительные меры со стороны США, затрагивающие членов семьи президента России Владимира Путина и родственников других чиновников, неадекватны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию на санкции приводит издание «Подъем».

Кремль отреагировал на санкции США против членов семьи Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, рассчитывать на адекватность США нельзя, поскольку в шагах властей она давно утеряна.

6 апреля Белый дом объявил о санкциях в отношении дочерей Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В полном тексте заявления американских властей уточняется, что введенные против названных россиян ограничения «отрезают их от финансовой системы США и замораживают все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах».

Также выяснилось, что блокирующие ограничения США затронули премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,
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