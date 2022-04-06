Кремль отреагировал на санкции США против членов семьи Путина

Новые ограничительные меры со стороны США, затрагивающие членов семьи президента России Владимира Путина и родственников других чиновников, неадекватны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию на санкции приводит издание «Подъем».

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По его мнению, рассчитывать на адекватность США нельзя, поскольку в шагах властей она давно утеряна.

6 апреля Белый дом объявил о санкциях в отношении дочерей Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В полном тексте заявления американских властей уточняется, что введенные против названных россиян ограничения «отрезают их от финансовой системы США и замораживают все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах».