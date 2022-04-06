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24 минуты назад

США ввели санкции против Мишустина и Медведева

Lenta.ru

США ввели блокирующие санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также против ряда других российских государственных лиц. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

США ввели санкции против Мишустина и Медведева
Фото: ТАССТАСС

В санкционный список также попали совершеннолетние дети президента России Владимира Путина и жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Эти личности обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за поддержку войны Путина с Украиной», — говорится в заявлении американской администрации.

Блокирующие санкции (Full blocking sanctions), по информации Вашингтона, подразумевают, что попавшие под них люди будут полностью отрезаны от финансовой системы США, а активы, которыми он владеют на территории Соединенных Штатов, будут заморожены.

При этом власти США заявили, что могут ослабить санкции против России в том случае, если ситуация вокруг Украины изменится к лучшему. Однако американские власти пообещали, что продолжат оказывать давление на российское правительство до завершения спецоперации.

Политика,Михаил Мишустин,Сергей Лавров,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Правительство РФ,
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