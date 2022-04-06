США ввели санкции против Мишустина и Медведева

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В санкционный список также попали совершеннолетние дети президента России Владимира Путина и жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Эти личности обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за поддержку войны Путина с Украиной», — говорится в заявлении американской администрации.

Блокирующие санкции (Full blocking sanctions), по информации Вашингтона, подразумевают, что попавшие под них люди будут полностью отрезаны от финансовой системы США, а активы, которыми он владеют на территории Соединенных Штатов, будут заморожены.