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40 минут назад

Захарова сообщила о блокировке записи одного из ее брифингов на YouTube

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что запись одного из ее брифингов была заблокирована на видеохостинге YouTube. Об этом она рассказала во время брифинга в среду, 6 апреля.

YouTube заблокировал запись одного из брифингов Захаровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова назвала блокировку записи ее брифинга на YouTube варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации.

По ее мнению, решение о блокировке было вопросом времени.

«Они (администраторы YouTube — прим. «Ленты.ру») знали, что они будут делать. (...) Они вымарывали разные журналистские расследования, целые каналы средств массовой информации на своей площадке. Конкретные ролики, конкретных людей, блокировали, накладывали на них ограничения», — рассказала она.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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