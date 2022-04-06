В Совфеде объяснили долгую политическую карьеру Жириновского

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский смог построить долгую политическую карьеру благодаря своей образованности и умению собрать вокруг себя команду талантливых политиков. Так это объяснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

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«В одном человеке соединились разные черты характера, разные знания, которые позволили ему построить долгую политическую карьеру», — высказался Цеков.

Жириновский был большим патриотом, указал член комитета по международным делам Совфеда. «Он любил Россию каждый день своей жизни», — указал он.

В частности, отметил он, Жириновский уделял большое внимание соотечественникам. «Когда мы русской общиной Крыма жили на Украине, он приезжал к нам и помогал. Находил на это время. Для нас девяностые и нулевые были сложными временами. Мы тогда фактически были обделены заботой России. А он нам помогал. Мы не каждому даем звание почетного члена общины Крыма, но Владимир Вольфович такого звания был удостоен», — рассказал политик.

В качестве одной из причин долгой политической карьеры Жириновского Цеков выделил его умение говорить правду. «Это был очень глубокий человек, разноплановый. Он говорил правду в любой ситуации, даже если она кому-то не нравилась. Он не боялся прогнозировать развитие событий в России и в мире и давать оценку происходящему», — отметил сенатор.

Также причина успеха Жириновского состоит в его образованности и общей грамотности, считает Цеков. Кроме этого лидер ЛДПР умел собрать вокруг себя крепкую команду. «Он умел командовать. Мог формировать команду из молодых и очень эффективных политиков и поэтому очень успешных», — добавил сенатор.