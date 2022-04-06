Певец, полиглот и шестой ребенок у матери: факты о Владимире Жириновском

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в результате болезни в возрасте 75 лет. О смерти главного либерал-демократа сообщил в среду, 6 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Антон Новодережкин/ТАСС

Жириновского без преувеличения можно назвать самым эпатажным и ярким политиком России. "Рамблер" собрал некоторые интересные факты о лидере ЛДПР.

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1. Выслали из Турции за пропаганду

В 1969 году молодой Жириновский был арестован в Турции, где он проходил преддипломную практику в качестве переводчика. В зарубежной стране будущего лидера российских либерал-демократов заподозрили в коммунистической пропаганде: он подарил местному жителю значок. После ареста Жириновский был выслан из Турции, пишет РБК.

2. Рекордсмен по участию в выборах

Жириновский принимал участие в шести президентских кампаниях — в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Никто из других российских политиков не баллотировался на главный пост в стране столько раз.

3. Заслуженный юрист

Лидер ЛДПР был заслуженным юристом Российской Федерации. В 2000 году Владимир Путин присвоил ему это звание за активность в законотворческой деятельности и укрепление государственности, сообщает сайт ЛДПР. В 1977 году Жириновский с отличием окончил юридический факультет МГУ.

4. Полиглот

Владимир Жириновский владел четырьмя языками — английским, немецким, французским и турецким.

5. Вегетарианец

Лидер ЛДПР не употреблял в пищу мясо, поскольку считал его вредным продуктом.

6. Шестой ребенок в семье

Жириновский был шестым ребенком у своей матери. У Владимира Вольфовича было два брата и три сестры от первого брака его мамы.

7. "Мать — русская, отец — юрист"

Широкую известность приобрела фраза Жириновского "Мать — русская, отец — юрист", произнесенная политиком во время предвыборной кампании 1991 года в ответ на вопрос о его родителях.

8. Актер

Владимир Жириновский снялся в восьми фильмах. В шести лентах он предстал перед зрителями в камео. В комедии Валерия Комиссарова "Корабль двойников" Жириновский сыграл роль капитана Жарова.

9. Певец

Лидер ЛДПР выпустил несколько альбомов с песнями в своем исполнении. Первый сборник под названием "Настоящий полковник" вышел в 1999 году, последний — "Для тех, кто в пробках" — в 2011 году.

10. Не хотел в райский сад

В 2010 году, участвуя в программе "Познер", Жириновский ответил на вопрос ведущего "Оказавшись перед богом, Владимир Вольфович, что вы ему скажете?"

"Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня — мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям", — сказал Жириновский Владимиру Познеру.