На что смогут претендовать наследники Жириновского

В среду, 6 апреля, не стало лидера ЛДПР Владимира Жириновского. О его смерти сообщил днем спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента.
Как стало известно 9 февраля 2022 года, Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве в тяжелом состоянии из-за инфекции, вызванной коронавирусом.
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Напомним, что Владимир Жириновский задекларировал доход за 2020 год в размере 39 млн 39 тысяч рублей – это наибольшая цифра среди руководителей фракций Госдумы.
В его собственности находится квартира площадью 38,8 кв. м. Кроме того, в безвозмездном пользовании у политика - квартира площадью 436,3 кв. м.
Владимир Жириновский с 1971 года официально состоял в браке с Галиной Александровной Лебедевой (по образованию - вирусолог, кандидат биологических наук). Они развелись в 1978 году, а в 1990-х годах обвенчались. В браке у пары родился сын - Игорь Лебедев (1972 г.р.). Он в 2011-2021 годах был вице-спикером Госдумы РФ. Также, как заявлял Жириновский, он имел двух внебрачных детей: дочь - Анастасия Петрова (род. 1983) и сын - Олег Эйдельштейн (Газдаров; род. 1986).