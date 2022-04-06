Назван временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы фракции Ярослава Нилова.

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Как уточняется, Слуцкий назначен на период организации траурных мероприятий по случаю похорон Владимира Жириновского. Также отмечается, что фракция ЛДПР взяла тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

«Временно исполняющим руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий решением фракции назначается Леонид Слуцкий», - заявил Нилов.

Ранее стало известно, что прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале в Доме союзов, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.