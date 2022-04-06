Назван временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы фракции Ярослава Нилова.
Как уточняется, Слуцкий назначен на период организации траурных мероприятий по случаю похорон Владимира Жириновского. Также отмечается, что фракция ЛДПР взяла тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.
«Временно исполняющим руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий решением фракции назначается Леонид Слуцкий», - заявил Нилов.
Ранее стало известно, что прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале в Доме союзов, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.
Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Жириновского в ходе заседания парламента. Депутаты почтили память политика минутой молчания.