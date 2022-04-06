Отпевание Жириновского проведет лично патриарх Кирилл

В ЛДПР сообщили, что отпевание скончавшегося после продолжительной болезни лидера партии Владимира Жириновского проведет лично патриарх Кирилл.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Достойное прощание с великим человеком, все остальное обсуждать не будем в течение 40 дней. Это не в православных традициях. Патриарх проведет отпевание», - сказал Слуцкий.
Ранее глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил президент России Владимир Путин.
Также соболезнования выразил и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Жириновский был глубоко эрудированным человеком с четкой позицией по любому вопросу.