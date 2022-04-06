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57 минут назад

В ЛДПР сообщили, что отпевание Жириновского проведет лично патриарх Кирилл

ТК «Звезда»

В ЛДПР сообщили, что отпевание скончавшегося после продолжительной болезни лидера партии Владимира Жириновского проведет лично патриарх Кирилл.

Отпевание Жириновского проведет лично патриарх Кирилл
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Достойное прощание с великим человеком, все остальное обсуждать не будем в течение 40 дней. Это не в православных традициях. Патриарх проведет отпевание», - сказал Слуцкий.

Ранее глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил президент России Владимир Путин.

Также соболезнования выразил и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Жириновский был глубоко эрудированным человеком с четкой позицией по любому вопросу.

Политика,Владимир Жириновский,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,ЛДПР,Совет безопасности РФ,
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