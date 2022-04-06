Самые яркие цитаты Владимира Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. «Рамблер» собрал самые яркие высказывания политика - о сапогах русских солдат и индийском океане, о коллегах по Госдуме и о любви.
«Вызвали скорую помощь». Она не приехала. И тогда я родился сам»
«Нормальный человек должен жить один… На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру - дурдом»
«В 19 лет иду по Боровицкой площади, и вдруг что-то повернулось в груди. Я понимаю, что больше не влюблюсь. Со следующего дня что-то умерло в душе, меня интересовали только социальные вопросы, политика. Больше я никого не полюбил. Советую беречь любовь, она может не повториться»
«Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана»
Жириновский позже рассказывал, что это нашумевшее высказывание - цитата из книги «Последний бросок на Юг» (1993 год). Он объяснил, что это аллегория - русские солдаты должны прийти в арабские страны и помогать местным армиям, так как «без русских порядка не будет». Политик отмечал, что его мечта сбылась - в Сирии есть российские военные, Россия проводила совместные учения с Индией и, возможно, получит военную базу в Судане.
«Я - русский Клинтон. То же образование, те же манеры, тот же возраст»
«Я незлопамятный и очень добрый человек, я могу уже через полчаса с вами со всеми обниматься и целоваться взасос, как Брежнев, чтобы задохнулись в моих объятиях»
«От чего коровы с ума сходят? От британской демократии»
«Чаще, конечно, мы спорим, но он добродушный человек. Медом занимается все. <…> Но жадный. За 30 лет [прислал] одну маленькую баночку [меда], и то, когда я покритиковал его, что никогда не угостит»
«Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты»
«[Американцам] нужна язва на теле Европы, которая будет кровоточить, загнаиваться, много шума, а американцы ни при чем, НАТО ни при чем. <…> Это можно превратить в европейский Афганистан: банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут химическое оружие применить и свалить на ополченцев или прямо на нас»
«Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно - я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня – мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям»
Так Жириновский ответил на вопрос Владимира Познера о том, что он скажет, когда предстанет перед богом.