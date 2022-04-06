Самые яркие цитаты Владимира Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. «Рамблер» собрал самые яркие высказывания политика - о сапогах русских солдат и индийском океане, о коллегах по Госдуме и о любви.

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О рождении

Видео дня

«Вызвали скорую помощь». Она не приехала. И тогда я родился сам»

О личной жизни и любви

«Нормальный человек должен жить один… На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру - дурдом»

«В 19 лет иду по Боровицкой площади, и вдруг что-то повернулось в груди. Я понимаю, что больше не влюблюсь. Со следующего дня что-то умерло в душе, меня интересовали только социальные вопросы, политика. Больше я никого не полюбил. Советую беречь любовь, она может не повториться»

Об Индийском океане

«Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана»

Жириновский позже рассказывал, что это нашумевшее высказывание - цитата из книги «Последний бросок на Юг» (1993 год). Он объяснил, что это аллегория - русские солдаты должны прийти в арабские страны и помогать местным армиям, так как «без русских порядка не будет». Политик отмечал, что его мечта сбылась - в Сирии есть российские военные, Россия проводила совместные учения с Индией и, возможно, получит военную базу в Судане.

О себе, карьере и мировой политике

«Я - русский Клинтон. То же образование, те же манеры, тот же возраст»

«Я незлопамятный и очень добрый человек, я могу уже через полчаса с вами со всеми обниматься и целоваться взасос, как Брежнев, чтобы задохнулись в моих объятиях»

«От чего коровы с ума сходят? От британской демократии»

О Зюганове

«Чаще, конечно, мы спорим, но он добродушный человек. Медом занимается все. <…> Но жадный. За 30 лет [прислал] одну маленькую баночку [меда], и то, когда я покритиковал его, что никогда не угостит»

Об Украине

«Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты»

«[Американцам] нужна язва на теле Европы, которая будет кровоточить, загнаиваться, много шума, а американцы ни при чем, НАТО ни при чем. <…> Это можно превратить в европейский Афганистан: банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут химическое оружие применить и свалить на ополченцев или прямо на нас»

О цели в жизни

«Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно - я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня – мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям»