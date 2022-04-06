Стало известно место похорон Жириновского

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на источник в партии пишет ТАСС.

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«Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского», - пояснил он.

В свою очередь депутат Госдумы Леонид Слуцкий, назначенный временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР, заявил, что отпевание Жириновского проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет «Комсомольская правда».

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента сообщил о смерти политика, после чего депутаты почтили память Жириновского минутой молчания.

Еще в 2014 году лидер ЛДПР рассказал, какими должны быть его похороны. Политик отметил, что прощание с ним должно состояться в Колонном зале, а похоронить его надо на Новодевичьем кладбище.