Жириновский при жизни описал свои похороны

«Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила Ельцина, Ельцина уберём на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу. И поминки во всех ресторанах страны за счёт наших олигархов, чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек», — цитирует издание слова Владимира Вольфовича.