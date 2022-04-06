Жириновский при жизни описал свои похороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2014 году рассказывал, какими должны быть его похороны. Об этом он заявлял в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила Ельцина, Ельцина уберём на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу. И поминки во всех ресторанах страны за счёт наших олигархов, чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек», — цитирует издание слова Владимира Вольфовича.
Тогда же политик призывал убрать с Красной площади все захоронения. По мнению лидера ЛДПР, все могилы нужно перенести на федеральное кладбище в Мытищах, в том числе там похоронить и Ленина.
«Красная площадь нужна для праздников, для гуляний. Это кладбище. Ну, по кладбищу же не ходят. Так же нельзя, это кощунственно», — подчеркнул Жириновский.
Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента сообщил о смерти политика, после чего депутаты почтили память Жириновского минутой молчания.