Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 6 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В среду, 6 апреля, спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о том, что на 76-ом году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался Владимир Жириновский. Память руководителя фракции ЛДПР почтили минутой молчания на заседании Государственной думы.