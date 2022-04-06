Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 6 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В среду, 6 апреля, спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о том, что на 76-ом году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался Владимир Жириновский. Память руководителя фракции ЛДПР почтили минутой молчания на заседании Государственной думы.
Президент РФ Владимир Путин в своей телеграмме выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского. По словам Путина, Жириновский был опытным политиком, энергичным и ярким оратором.