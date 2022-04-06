Песков допустил возможность «искусственного» дефолта в России

Основания для реального дефолта в России отсутствуют, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом», — подчеркнул он.
Представитель Кремля также отметил, что в случае блокировки Западом платежей по евробондам в валюте Москва будет оплачивать их в рублях, уточняют РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Министерству финансов России впервые удалось исполнить в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов в связи с отказом иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.
5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США за счет своих санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов.