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30 минут назад

Песков допустил возможность «искусственного» дефолта в России

Лера Букина

Основания для реального дефолта в России отсутствуют, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков допустил возможность «искусственного» дефолта в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также отметил, что в случае блокировки Западом платежей по евробондам в валюте Москва будет оплачивать их в рублях, уточняют РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерству финансов России впервые удалось исполнить в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов в связи с отказом иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США за счет своих санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов.

Политика,Дмитрий Песков,Минфин России,Администрация США,
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