Песков заявил, что в России возможен «искусственный» дефолт

Оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

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«Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом», — сказал он.

Пресс-секретарь президента также заявил, что если Запад будет блокировать платежи по евробондам в валюте, то Москва будет оплачивать их в рублях, уточняют РИА Новости. Министерство финансов России ранее 6 апреля уже объявило об исполнении обязательств по двум выпускам в рублях. Общая сумма выплат иностранным держателям в пересчете на доллары США составила 649,2 миллиона.