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29 минут назад

В МИД РФ сочли идею блокады Калининграда со стороны ЕС "игрой с огнем"

Газета.Ru

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в России надеются на здравомыслие европейских стран, которые не начнут «опасную игру» вокруг блокады Калининградской области, передает ТАСС.

В МИД предостерегли Запад от «игры с огнем» в отношении Калининграда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», — пояснил дипломат.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал поднять вопрос о Калининграде, который, по его мнению, «является территорией Польши».

Почему в Литве снова заговорили о транспортной блокаде Калининграда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала это заявление словами: «Как поднимет, так и опустит».

Министр иностранных дел республики Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил, что республика обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией. Впрочем, конкретных дат он не назвал — по его словам, соответствующие решения еще предстоит выработать. Литва граничит только с одним субъектом РФ — Калининградской областью, авиасообщение с которой для пассажиров из других регионов России осложняется закрытием неба над странами ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политика,Вальдемар Скшипчак,Габриэлюс Ландсбергис,Мария Захарова,Александр Грушко,МИД России,ЕС,
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