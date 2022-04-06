В МИД предостерегли Запад от «игры с огнем» в отношении Калининграда

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в России надеются на здравомыслие европейских стран, которые не начнут «опасную игру» вокруг блокады Калининградской области , передает ТАСС.

Министр иностранных дел республики Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил, что республика обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией. Впрочем, конкретных дат он не назвал — по его словам, соответствующие решения еще предстоит выработать. Литва граничит только с одним субъектом РФ — Калининградской областью, авиасообщение с которой для пассажиров из других регионов России осложняется закрытием неба над странами ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».